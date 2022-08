POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten rund 200.000 Euro - Informieren Sie Ihre Angehörigen

Polizeipräsidium Stuttgart

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor Telefontrickbetrügern und ihren vielfältigen Tricks. Reden Sie unbedingt mit Ihren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie zu den verschiedenen Maschen der Täter.

Am Montag (22.08.2022) kontaktierten die Betrüger eine 84 Jahre alte Frau und warnten sie vor einer ausländischen Diebesbande. Die falschen Polizisten manipulierten die Frau und teilten ihr mit, dass ihr Geld nicht sicher sei, weshalb die Seniorin 200.000 Euro von ihrem Konto abhob und schließlich an einen vermeintlichen Kriminalbeamten übergab. Der Schwindel flog erst auf, als die 84-Jährige am Folgetag erneut zur Bank ging, um weitere 150.000 Euro abzuheben. Der Bankangestellte wurde daraufhin misstrauisch und verständigte die Polizei.

Den Betrügern ist es dabei egal, welche Masche sie verwenden, sei es der sogenannte Falsche Polizeibeamte, der Enkeltrick oder der Schockanruf. Hauptsache sie gelangen an Ihr Geld oder Ihre Wertgegenstände.

Die Polizei gibt deshalb folgende Tipps:

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Legen Sie einfach auf und wählen Sie selbstständig die Nummer der Polizei.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Weitere Informationen gibt es unter www.polizei-beratung.de.

