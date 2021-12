Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Vermeintlicher Zimmerbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.12.2021, gegen 20.30 Uhr, wurde ein Zimmerbrand in der Franzosenstraße in Kenzingen gemeldet. Durch die Freiwillige Feuerwehr Kenzingen wurde vor Ort festgestellt, dass vermutlich von einet Verteilerdose in einer Zimmerdecke ein Brandgeruch ausgegangen war. Zu einem Brand ist es nicht gekommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 15 Mann ausgerückt. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

