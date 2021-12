Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 11-jähriger Junge von Fahrradfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Beim Überqueren einer Fußgängerampel wurde ein 11-jähriger Junge von einem Fahrradfahrer angefahren. Der 11-Jährige war zu Fuß auf dem Weg zur Schule unterwegs und überquerte bei Grünlicht am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 08.05 Uhr, den Fußgängerüberweg in der Nollinger Straße (Bundesstraße 316) an der Einmündung zur Untere Dorfstraße. Ein aus Richtung Degerfelden kommender Radfahrer missachtete wohl das Rotlicht und kollidierte auf dem Fußgängerüberweg mit dem 11-Jährigen. Der Radfahrer soll mit dem Jungen kurz gesprochen haben, fuhr dann aber weiter in Richtung Innenstadt. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Der Radfahrer soll etwa 20 Jahre alt und vielleicht 170 Zentimeter groß sein. Er hatte wohl blond-braune Haare und eine normale Statur. Er soll eine helle Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. Einen schwarzen Rucksack hatte er wohl auch dabei. Unterwegs war er mit einem schwarzen Rennrad. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen zum Unfallzeitpunkt erhofft sich das Polizeirevier Rheinfelden weitere Hinweise von Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und / oder dem gesuchten Radfahrer machen können. Das Polizeirevier Rheinfelden ist unter der Rufnummer 07623 7404-0, erreichbar.

