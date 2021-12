Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.12.2021, kurz vor 11 Uhr, geriet ein 50-jähriger Autofahrer auf der B 294 zwischen Oberwinden und Elzach aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort entgegenkommenden Pkw mit Anhänger.

Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Fahrzeuge um 180 Grad. Lediglich der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein benachbartes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro.

Weitere Ermittlungen dauern an.

