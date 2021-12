Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: 13-jähriger Radfahrer im Kreisverkehr angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch, 01.12.2021, gegen 15.50 Uhr, den Kreisverkehr an der Wehrer- / Stettiner- / Goethe- / Eichener Straße, als eine 52-jährige Pkw-Fahrerin von der Wehrer Straße in den Kreisverkehr einfuhr und dabei den 13-Jährigen übersah und mit diesem kollidierte. Durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den Jungen in die Kinderklinik.

