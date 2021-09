Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkrs. Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen (22.09.2021)

Moos (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 24-jähriger Motorradfahrer zugezogen, als er am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr stürzte. Der junge Mann war auf der Kreisstraße 6161 in Richtung Schienerberg unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und in dem angrenzenden Grünbereich stürzte. Vom Rettungsdienst wurde der junge Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro.

