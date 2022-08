Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Freibad eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (24.08.2022) in die Büroräume eines Freibades an der Hechinger Straße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten zwischen 02.20 Uhr und 05.20 Uhr auf unbekannte Weise auf das Gelände des Bades. Am Kassenhäuschen zerstörten sie die Glaseinfassung einer Tür, stiegen hinein und brachen zwei weitere Türen auf. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten sie ohne Beute. Eine Angestellte des Bades entdeckte den Einbruch gegen 05.20 Uhr und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

