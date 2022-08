Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drei mutmaßliche Jugendliche rauben Tabakladen aus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Unbekannte haben am Mittwochabend (24.08.2022) mehrere E-Zigaretten aus einem Tabakladen an der Schulstraße erbeutet, während einer von ihnen den Betreiber mit einem Messer bedroht hat. Die Jugendlichen betraten gegen 19.50 Uhr das Geschäft. Während einer am Eingang stehen blieb, begab sich ein zweiter zur Auslage und packte mehrere E-Zigaretten in seinen Rucksack. Als der Betreiber des Ladens auf ihn zugehen wollte, zog ein dritter, der mitten im Laden stehen geblieben war, ein Messer und hielt den 29-Jährigen auf Abstand. Anschließend flüchteten die drei in Richtung des Marktplatzes, auf dem derzeit das Weindorf stattfindet und verschwanden in der Menge. Alle Täter sollen zwischen 15 und 17 Jahren alt sein, eine schwarze Basecap und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Der Jugendliche, der das Messer hielt, war etwa 180 Zentimeter groß und trug ein schwarzes T-Shirt, eine hellgraue Jogginghose sowie schwarze Adidas Sportschuhe mit weißen Streifen und schwarzer Sohle. Sein Komplize, der die Waren in seinen schwarzen Rucksack packte, war ebenfalls 180 Zentimeter groß und trug eine schwarze Adidas-Jacke mit drei weißen Streifen, eine dunkelblaue Jeans und weiße Sneaker. Der dritte, der im Bereich des Eingangs Schmiere stand, war etwa 170 Zentimeter groß und trug ein weißes T-Shirt, eine weiße kurze Sporthose, weiße Tennissocken, weiße Sneaker mit schwarzen Applikationen sowie eine weiße Herrenhandtasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

