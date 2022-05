Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Schweich (ots)

Am 12. Mai, zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße in Schweich geparkten weißen PKW Ford C-Max im Heckbereich. Statt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 an die Polizei in Schweich zu wenden.

