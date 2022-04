Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: LKW mit Kartoffeln umgekippt

Ratzeburg (ots)

05. April 2022 | Kreis Stormarn - 05.04.2022 - BAB 20/ Lübeck

Am 05.04.2022 kam es gegen 12:45 Uhr auf der BAB 20 kurz hinter dem Rastplatz "Auf dem Karkfeld" in Fahrtrichtung Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 58-jähriger Holländer mit einem Sattelzug die BAB 20 in Richtung Bad Segeberg. Kurz hinter dem Rastplatz "Auf dem Karkfeld" verlor er die Kontrolle über das Fahrzeuggespann. Der Sattelzug kippte auf die Mittelleitplanke und die geladenen Kartoffeln verteilten sich auf der gesamten Gegenfahrbahn (Richtung Rostock). Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Bad Segeberg zwischen den Anschlussstellen Lübeck Süd und Genin voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Rostock wird der Verkehr über den Rastplatz "Auf dem Karkfeld" umgeleitet. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Im Anschluss an die Bergungsarbeiten wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen bis zum morgigen Tag einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Aktuell kommt es hierdurch zu erhöhtem Rückstau in beiden Richtungen. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

