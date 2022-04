POL-RZ: +++ Erinnerung zur Presseeinladung +++

Ratzeburg (ots) - 05. April 2022 | Kreis Stormarn - 04.04.2022 - Glinde Am Montag (04.04.2022) gegen 18:00 Uhr kam es in der Möllner Landstraße in Glinde zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer VW Passat sei, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, von dem Parkplatz eines Discounters in die Möllner Landstraße eingefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, haben mehrere Fahrzeugführer:innen ...

mehr