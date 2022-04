Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

05. April 2022 | Kreis Stormarn - 04.04.2022 - Glinde

Am Montag (04.04.2022) gegen 18:00 Uhr kam es in der Möllner Landstraße in Glinde zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer VW Passat sei, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, von dem Parkplatz eines Discounters in die Möllner Landstraße eingefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, haben mehrere Fahrzeugführer:innen Gefahrenbremsungen durchführen müssen. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall zwischen Verkehrsteilnehmern, die in Fahrtrichtung Mühlenstraße unterwegs waren. Hierdurch wurde ein 30-Jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt.

Die Polizeistation Glinde hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder den beteiligten Fahrzeugen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Glinde unter der Telefonnummer 040 710903 0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei sucht insbesondere nach einem roten Audi A7, der ebenfalls gefährdet worden sei. Der oder die Fahrzeugführer:in könnte erheblich zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell