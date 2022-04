Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Nord: Vermeintlich medizinische Notlage

Heidelberg-Nord (ots)

Am 02.04.2022 wurde gegen 19:58 Uhr über Notruf der Polizei ein vermeintlich medizinischer Notfall gemeldet. In der Einmündung Brückenstraße / Schröderstraße stand mit laufendem Motor und eingeschaltetem Blinker ein PKW VW Caddy. In dem Fahrzeug saß ein 48-jähriger Mann der offensichtlich Hilfe benötigte. Als die Beamten vor Ort eintrafen stellten sie fest, dass der Mann offenbar stark alkoholisiert war. Es besteht daher der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug auch geführt hat und er sich damit strafbar gemacht haben könnte. Zeugen die beobachtet haben wie der Mann sein Fahrzeug geführt hat, werden gebeten sich mit dem örtlich zuständigen Revier in Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/45690 in Verbindung zu setzen.

