Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Montag, 05. September 2022, gegen 09:00 Uhr, eine ältere Frau in Wardenburg bestohlen.

Die 84-Jährige war zu Fuß in der Friedrichstraße in Wardenburg unterwegs und wollte einen Arzt aufsuchen. Vor der alten Apotheke wurde sie von einer männlichen Person angesprochen. Während des Gesprächs griff dieser in einen Einkaufsbeutel, der sich im Korb ihres Rollators befand und entnahm das Portemonnaie der Frau. Den Mann beschrieb die geschädigte Frau als:

- ungefähr 20 Jahre alt - ca. 170 - 180 cm groß - sportliche Statur - dunkle Haare - brauner Teint - bekleidet mit einer hellen oder grauen Trainingshose

Im Anschluss an den Diebstahl entfernte sich der junge Mann mit einem Fahrrad in Richtung Rathaus. Wer weitere Hinweise zur männlichen Person geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

