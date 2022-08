Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar, Sonntag, 21.08.2022

Goslar (ots)

Ladendiebstähle

Goslar.

Am Samstagnachmittag und -abend kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Hildesheimer Straße zu mehreren Ladendiebstählen. Zunächst befüllten zwei Frauen im Alter von 38 und 51 Jahren ihre Einkaufswagen mit diversen Waren und passierten in der Folge den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Am frühen Abend entwendete dann ein 40jähriger Mann einige Waren, indem er diese aus den Verpackungen nahm und diese in eine mitgeführte Tasche verstaute. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Goslar.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße, in Höhe des Bahnhofes Oker, zu einem Verkehrsunfall. Eine 17jährige Bad Harzburgerin überquerte fußläufig die Fahrbahn als eine 26jährige Goslarerin aus Richtung Goslar kommend mit ihrem Pkw die Örtlichkeit passierte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde dabei verletzt und dem Krankenhaus zugeführt.

Sachbeschädigung

Klein Mahner.

In der Zeit zwischen Samstag den 13.08.22, und Donnerstag, den 18.08.22, kam es auf dem Gelände der Dampflok-Gemeinschaft 41 096 e.V. am Ortsrand von Klein Mahner zum wiederholten Male zu Sachbeschädigungen. Aktuell wurden die Scheiben einer Arbeitsmaschine mit Steinen eingeworfen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell