POL-KN: (Rottweil) Feuerwehreinsatz nach Mülleimerbrand

Rottweil (ots)

Wegen eines in Brand geratenen Mülleimers ist es am Mittwochvormittag, kurz nach 09 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz am Bahnhaltepunkt in der Primtalstraße gekommen. Zu dem Brand rückte die Feuerwehr Rottweil mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann aus und brachte das Feuer auch schnell unter Kontrolle. Dennoch wurde der Mülleimer durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Eine Brandursache konnte nicht ermittelt werden. Möglicherweise war eine unachtsam im Mülleimer entsorgte Zigarettenkippe ursächlich.

