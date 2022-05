Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Beim Ausparken anderes Auto beschädigt und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwochvormittag, gegen 09.30 Uhr, auf einem Parkplatz Ecke Königstraße und Olgastraße gekommen. Vermutlich beim Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen ein dort abgestelltes BMW Cooper Cabriolet. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem BMW in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell