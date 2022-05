Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462, Lkr. Rottweil) Handy-Nutzung hinter dem Lenkrad - polizeiliche Verkehrskontrolle ergibt zahlreiche Verstöße

Dunningen, B 462, Lkr. Rottweil (ots)

Trotz einem erheblichen Bußgeld und einem Punkt in Flensburg für die unerlaubte Nutzung eines Handys hinter dem Steuer eines benutzten Fahrzeugs im Straßenverkehr hat die Polizei bei einer am Dienstagnachmittag an der Bundesstraße 462 bei Dunningen durchgeführten Verkehrskontrolle zahlreiche Verstöße festgestellt. Im dichten Verkehr kontrollierte die Polizei Schramberg zwischen 14.45 Uhr und 17.45 Uhr die Verkehrsteilnehmer hinsichtlich Gurtanlegepflicht und "Handy-Verstößen". Durchweg kamen die Kontrollierten der Gurtanlegepflicht nach. Jedoch musste die Polizei gleich gegen 13 Personen Ermittlungen wegen der unerlaubten Nutzung eines Handys während der Fahrt einleiten und entsprechende Anzeigen fertigen. Zudem mussten drei Fahrer wegen nicht ordnungsgemäßen Autos verwarnt werden. Auch zukünftig wird die Polizei entsprechende Kontrollen durchführen, insbesondere mit dem Augenmerk "Handy-Verstoß". Denn schon ein Augenblick der Unachtsamkeit infolge der Handynutzung am Steuer kann zu schwerwiegenden, nicht selten tödlich verlaufenden Unfällen führen.

