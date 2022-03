Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verlaufsbericht aus Anlass einer Corona-Versammlung

Am Sonntag, 27. März 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, fand im Bereich Barßel eine angemeldete Versammlung in Bezug auf die aktuelle Corona-Politik statt. Mit 20 Teilnehmer/innen verlief diese friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 27.März 2022, gegen 14.15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Straße Hinter der Burgwiese. An der Einmündung zum Oldenburger Ring übersah er einen 34-jährigen Friesoyther, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1250 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 27.März 2022, gegen 19.35 Uhr befuhr ein 20-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, VW Passat die Huntestraße. In einer dortigen Rechtskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst in den Gegenverkehr, wich dann nach rechts aus und fuhr gegen einen dortigen Industriezaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Durch die Angaben der Zeugen konnte der Fahrer im Anschluss ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1650 Euro.

Saterland - Einbruch in Fitnesscenter und Restaurant

Zwischen Samstag, den 26.März 2022, gegen 16.30 Uhr und Sonntag, den 27.März 2022, um 09.55 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Fitnesscenter an der Ferdinand-Porsche-Straße ein und entwendeten Fitnessriegel. In derselben Nacht wurde zudem ein Restaurant in der Straße Am Ring gewaltsam angegangen. Hier wurden Alkoholika sowie Bargeld entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-92377-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell