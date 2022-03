Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - E-Scooter mit altem Versicherungskennzeichen kontrolliert

Am Sonntag, 27. März 2022 um 12.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Cloppenburg auf der Hauptstraße in Cappeln, einen 33-Jährigen aus Cappeln. Ins Auge fiel das veraltete, blaue Versicherungskennzeichen an seinem Kraftfahrzeug, welches bereits seit dem 1.März seine Gültigkeit und somit den Pflichtversicherungsschutz verloren hatte. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahrräder nach Diebstahl aufgefunden (siehe beigefügtes Bild)

Am Samstag, den 26. März 2022, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde das unverschlossene Fahrrad eines 13-jährigen Jugendlichen aus Cloppenburg, am Sportplatz in Emstekerfeld, Nussbaumallee entwendet. Im weiteren Verlauf wurde dieses, zusammen mit einem weiteren Fahrrad, verschlossen in Höhe der Postfiliale in Cloppenburg aufgefunden. Das Fahrrad des Jugendlichen wurde ihm bereits wieder ausgehändigt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das zweite Fahrrad der Marke CONWAY ebenfalls aus einem Diebstahl stammen könnte. Zwecks Eigentumssicherung wurde dieses sichergestellt. Falls sie sachdienliche Hinweise zum Besitzer des Fahrrads auf dem Bild oder zur Tat machen können, setzen sie sich mit der Polizei Cloppenburg, unter 0447-1860-0 in Verbindung.

Cloppenburg - Fridays for Future Demonstration

Am Freitag, 25. März 2022 fand in der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr, eine angemeldete Demonstration in der Cloppenburger Innenstadt statt. Aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl wurde die Versammlung frühzeitig beendet. Es waren keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen.

Garrel - Kennzeichen entwendet

Am Sonntag, 27.März 2022 zwischen 00.15 Uhr und 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines geparkten Mercedes-Benz in der Blumenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter der Telefonnummer 04474-93942-0 entgegen.

Garrel - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag, 27. März 2022 um 19.12 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Garreler mit seinem Oldtimer Wartburg den Beverbrucher Damm. Dieser kam zunächst alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und lenkte nach links gegen. Dabei geriet sein Pkw ins Schleudern, überschlug sich und kam rechtsseitig neben der Fahrbahn, auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der freiwilligen Feuerwehr Garrel mit schwerem Gerät befreit. Bei dem schwerverletzten Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Insgesamt waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und fünf Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Garrel im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von 4800,00 Euro.

Lastrup - Einbruch in Werkstatt

Zwischen Samstag, 26. März 2022 um 19.00 Uhr und Sonntag, 27. März 2022 um 15.30 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Straße Fochts. Hier wurden diverse Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter der Telefonnummer 04472-93286-0 entgegen.

