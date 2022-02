Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Heinigstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, den 12.02.2022, gegen 23:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Heinigstraße und Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzt hat. Ein 47-jähriger Mannheimer wollte mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Heinigstraße/Bahnhofstraße, aus Richtung Sumgaitallee fahrend, nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Die Lichtzeichenanlage war zu dieser Zeit nicht mehr in Betrieb. Beim Abbiegen übersah der Mann den mit seinem Fahrzeug entgegenkommenden 19-jährigen Ludwigshafener und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der 19-jährige leicht verletzt hat. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste eine Reinigungsfirma bestellt werden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die Heinigstraße gesperrt. Die Schadenshöhe beträgt circa 18000 Euro.

