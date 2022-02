Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Offensichtlich in Folge deutlich überhöhter Geschwindigkeit verunfallte am späten Freitagabend, 11.02.2022, gegen 22:30 Uhr, der 23-jährige Fahrer eines grauen BMW mit zwei weiteren Insassen in der Kurve der abknickenden Überquerung an der Einmündung Adlerdamm und Saarlandstraße in Ludwigshafen. Das Fahrzeug des 23-Jährigen kam in Folge der überhöhten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem größeren Stein, einem Baum und einer Laterne bevor der PKW nach Aufprall an einer Hausfassade total beschädigt zum Stehen kam. Während die beiden Mitinsassen leichte Verletzungen davon trugen, blieb der Fahrer unverletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des bestehenden Tatverdachts wurde der Führerschein des 23-Jährigen vorläufig beschlagnahmt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell