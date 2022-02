Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 84-Jährige fällt nicht auf Anruf von falscher Microsoft Mitarbeiterin rein

Ludwigshafen (ots)

Am 10.02.2022, gegen 13:00 Uhr, erhielt eine 84-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einer Frau, die ihr jedoch nicht sagte, was sie wollte. Nachdem sie nach mehrmaligem Nachfragen nicht antwortete, legte die Seniorin auf. Gegen 14:00 Uhr rief die gleiche Frau wieder an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiterin aus. Da der 84-Jährigen diese Betrugsmasche bekannt war, beendete sie das Gespräch umgehend und resolut mit den Worten "Microsoft ruft niemanden an!".

Hinweise Ihrer Polizei:

Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell