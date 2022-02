Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Ludwigshafen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 11.02.2022, 18:40 Uhr, bis Samstag, 12.02.2022, 12:30 Uhr, Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer Firma im Industriegebiet "In der Mörschgewanne" in Ludwigshafen. Die Täter hebelten die Eingangstür zum Lager auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Am Tatort konnten Fingerabdrücke gesichert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

