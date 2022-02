Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW durch Eierwurf beschädigt - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagabend, den 01.02.2022, warf eine bislang unbekannte Person am Schloßplatz in Nienburg ein Ei auf einen vorbeifahrenden Toyota. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall, der PKW wurde jedoch leicht beschädigt.

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit einem weißen Toyota Verso den Bürgermeister-Stahn-Wall in Richtung des Parkhauses am Schloßplatz, als er in Höhe der Linkskurve vor der Zuwegung zur Weser einen lauten Knall an seinem PKW hörte. Der Mann reagierte besonnen und fuhr weiter. Er vermutete, dass ein Ast auf den Kleinwagen gefallen war. Im Parkhaus angelangt, stellte er jedoch Eierrückstände an der Windschutzscheibe sowie einen Kratzer auf dem Dach fest. Der 26-Jährige meldete den Vorfall anschließend bei der Polizei in Nienburg.

"Eierwürfe auf fahrende Kraftfahrzeuge sind keinesfalls kleine Streiche. Durch eine abrupte Lenkbewegung des Fahrers hätte es hier zu einem Verkehrsunfall kommen können." mahnt Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise, die unter (05021) 97780 entgegengenommen werden.

