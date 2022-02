Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Erichshagen - Unbekannte entwenden Ortsschilder - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Am vergangenen Wochenende (28. - 30.01.2022) entwendeten bislang unbekannte Täter an der B214 am Ortseingang in Erichshagen zwei gelbe Ortsschilder mit der Aufschrift "Nienburg - OT Erichshagen". Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitagmittag, ca. 13.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, ca. 10.00 Uhr.

Ein Schild wurde am Montagnachmittag an der Wölper Straße wieder aufgefunden und umgehend wieder angebracht. An die Stelle des zweiten gestohlenen Ortsschildes wurde vorübergehend ein altes Schild montiert. Die Schadenssumme wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter (05021) 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell