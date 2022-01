Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vandalismus auf Sportplatz

Hämelhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag beide Sportplätze des SV Hämelhausen schwer beschädigt und zumindest vorübergehend unnutzbar gemacht. Mit einem Pkw wurden beide Sportplätze befahren und durch Driften tiefe Furchen verursacht, sodass beide Plätze arg in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Es dürfte ein großer Aufwand erforderlich sein, um die Plätze wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 entgegen.

