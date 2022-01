Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannte verletzen 60-Jährigen schwer - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(KEM) Ein 60-Jähriger Nienburger wurde am Samstagabend, den 29.01.2021, in seiner Wohnung an der Theodor-Storm-Straße in Nienburg von zwei bislang unbekannten männlichen Tätern angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei Nienburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich zwei unbekannte männliche Täter gegen 19.50 Uhr durch den Hintereingang Zutritt zu der Wohnung des 60-jährigen Nienburgers und griffen diesen unvermittelt an. Sie traten und schlugen auf ihn ein, darüber hinaus wurde er von einem der Täter mehrfach mit einer Brechstange geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Dem schwer verletzten Nienburger gelang es, den Notruf abzusetzen. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die männlichen Täter sollen maskiert, dunkel gekleidet und ca. 180cm groß gewesen sein.

Der Hintergrund der Tat ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei Nienburg sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Theodor-Storm-Straße gesehen haben und bittet diese, sich unter (05021) 97780 zu melden.

