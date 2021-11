Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0860 --Polizei stoppt Autodiebe--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Kreinsloger Zeit: 23.11.21, 23.10 Uhr

Ein 40 Jahre alter Autofahrer versuchte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Blumenthal der Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen. Bei seiner Festnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass er nicht nur unter Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis hatte, sondern auch in einem gestohlenen Mercedes saß.

Der 40-Jährige ignorierte in der Straße Kreinsloger die Anhaltezeichen eines Streifenwagens. Er fuhr eine kurze Strecke auf dem Gehweg, stoppte und rannte aus dem Fahrzeug. Während ein Polizist hinterher sprintete und den Mann auf einer angrenzenden Wiese stellen konnte, überprüfte sein Kollege den 38-jährigen Beifahrer, der noch im Auto saß. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass an dem Wagen gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Mercedes selbst wurde ebenfalls entwendet. Der 40-Jährige, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, gab an, Kokain und Heroin konsumiert zu haben. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Im Auto fanden die Einsatzkräfte Diebesbeute aus weiteren Taten. Die umfangreichen Ermittlungen gegen das Duo dauern an.

