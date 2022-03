Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kinder rennen über die Straße - Fahrradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 73 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstagnachmittag (24.03.2022) bei einem Sturz im Knappenweg schwere Verletzungen zugezogen. Der 73-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Knappenweg abwärts Richtung Haltestelle Dachswald. Auf Höhe der Hausnummer 42 liefen zwei Kinder mutmaßlich unachtsam über die Straße, so dass der Radfahrer stürzte. Die beiden Jungen, die etwa vier bis sieben Jahre alt sein sollen und nicht näher beschrieben werden können, rannten weg. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

