POL-S: Brand auf Terrasse - Zeugen gesucht

Aus bislang ungeklärter Ursache hat es am Donnerstag (24.03.2022) an der Straße Am Bergheimer Hof gebrannt, dabei ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Eine Nachbarin entdeckte gegen 11.40 Uhr den Brand auf der Terrasse eines Wohnhauses. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Zeugen hatten zuvor bereits begonnen, mit einem Wasserschlauch die Flammen zu bekämpfen. Durch die Flammen wurden die Hausfassade und das Terrassendach in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

