POL-HB: Nr.: 0857 --Sternmarsch in Richtung Innenstadt

Ort: Bremen Zeit: 24.11.2021

Am Mittwochvormittag wird es in der Bremer Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Etwa 1500 Personen werden sich in einem Sternmarsch in die Altstadt begeben.

Die Gewerkschaften rufen morgen in Bremen den Öffentlichen Dienst zum Streik auf. Ab etwa 10.30 Uhr werden mehrere Aufzüge für Verkehrsbehinderungen sorgen. Die Demonstrationsteilnehmer treffen aus Richtung Östliche Vorstadt, Neustadt und Schwachhausen gegen Mittag an der Schlachte zusammen. Hier soll abschließend eine Menschenkette gebildet werden. Die Polizei Bremen empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

