Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Gartenhausbrand in Kleingartenanlage - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 03.07.2022, gegen 04:20 Uhr zum Brand eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage Herzogenried. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Mannheim gelöscht. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden lässt sich nicht beziffern, dürfte aber im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern derzeit noch an und werden durch die Spezialisten des Kriminalkommissariats Mannheim übernommen.

