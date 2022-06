Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Rödinghausen (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (2.6.) löste um 3.54 Uhr der Alarm einer Bäckerei an der Bünder Straße aus. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass eine automatische Schiebetür von dem oder den unbekannten Tätern angegangen worden war: Sie schoben die Tür mit massiver Gewalt aus der Führungsschiene, um so ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Auch an einer Notausgangtür stellten die Beamten Einbruchsspuren fest. Ob es dem oder den bisher unbekannten Tätern gelang, Diebesgut aus der Bäckerei zu entwenden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine erste Nahbereichsfahndung in der vergangenen Nacht verlief negativ. Der Sachschaden an den Türen liegt bei rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 4.00 Uhr in Rödinghausen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell