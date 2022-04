POL-PDMY: Verkehrskontrollen

Remagen (ots) - Am 03.04.2022 gegen 01:00 Uhr wird der Polizeiinspektion Remagen eine blutüberströmte Person in mitten einer Straße in Remagen liegend gemeldet. Die Tatörtlichkeit wird von Kräften der Polizeiinspektion Remagen sowie des Rettungsdienstes aufgesucht. Bei dem 25-jährigen bewusstlosen Geschädigten werden schwere Schädelverletzungen festgestellt. ...

mehr