POL-NE: Pedelec-Fahrer festgenommen - Polizei sucht Eigentümer des Elektrofahrrades

Pedelec-Fahrer festgenommen - Polizei sucht Eigentümer des Elektrofahrrades

Neuss

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Mittwoch (16.03.), gegen 04:20 Uhr, an der Further Straße ein Pedelec-Fahrer auf. Der 34 Jahre alte Mann fuhr bei Dunkelheit ohne Licht und hatte eine Sonnenbrille aufgesetzt.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Zweifel an der Darstellung des erwerbslosen Mannes, das hochwertige Elektrofahrrad von einem Freund geliehen zu haben. Zudem machte der Kontrollierte unwahre Angaben zu seinem Wohnsitz und führte einen gefälschten polnischen Führerschein mit sich.

Der erst Anfang des Monats wegen ähnlicher Delikte aus der Haft entlassene Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft im beschleunigten Verfahren beim Amtsgericht Neuss vorgeführt. Ein Richter erließ Haftbefehl und wird bereits in den nächsten Tagen die Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren durchführen.

Das "beschleunigte Verfahren" ist eine besondere Form des Strafverfahrens bei kleineren Delikten. Es kann durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht.

Da der Eigentümer des schwarzen Pedelecs der Marke Riese & Müller bislang nicht ermittelt werden konnte, wendet sich die Polizei mit einem Foto an die Bevölkerung. Wer Angaben zur Herkunft des abgebildeten Elektrofahrrades machen kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Tipp: Lassen Sie Ihr Fahrrad bei der Polizei kostenlos codieren. Es besteht die Möglichkeit, Fahrräder individuell zu kennzeichnen, sodass sie im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens besser zugeordnet werden können. Die Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden, ist groß. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss.

