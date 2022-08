POL-LWL: Beifahrerin bei Zusammenstoß zweier Autos verletzt

Neustadt-Glewe (ots) - In Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter am Wochenende einen mit verschiedenen Baumaterialien beladenen Sattelauflieger gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 50.000 Euro entstanden. Die Tat in dem Gewerbegebiet "An der Autobahn" nahe der BAB 24 ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Täter ...

