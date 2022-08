Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sattelauflieger samt Ladung gestohlen

Neustadt-Glewe (ots)

In Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter am Wochenende einen mit verschiedenen Baumaterialien beladenen Sattelauflieger gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 50.000 Euro entstanden. Die Tat in dem Gewerbegebiet "An der Autobahn" nahe der BAB 24 ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Täter mit einem geeigneten Zugfahrzeug zum Tatort gekommen sein und den Auflieger mit Ludwigsluster Kennzeichen dort angekoppelt haben. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) fahndet nun nach dem Auflieger mit roter Plane und silberfarbenen Hecktüren und bittet um Hinweise zu dessen Verbleib.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell