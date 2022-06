POL-PDPS: Auto auf Waldparkplatz aufgebrochen

Pirmasens (ots) - In der Zeit vom 18.06.2022, 18:00 Uhr, bis zum 25.06.2022, 12:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Oskar-Metz-Straße in Pirmasens. Der oder die Täter gelangten auf unbekanntem Weg in das Anwesen und versuchten nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, den Schließzylinder an einer Wohnung im 1. OG aufzubohren. Dies misslang jedoch, sodass die Täter die Örtlichkeit ohne Beute verließen. Zeugen, die im ...

