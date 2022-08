Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Diebespärchen erneut bei Diebstahl von Getränkedosen gestellt

Boizenburg (ots)

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurde ein Diebespärchen beim Versuch, zahlreiche Energiedrinks aus einem Geschäft in Boizenburg zu stehlen, gestellt. Bereits am Montag hatte das Duo versucht, 47 Getränkedosen aus einen Supermarkt zu stehlen, als die dabei vom Verkaufspersonal gestellt worden waren (wir informierten am Dienstag über diesen Vorfall).

Am gestrigen Donnerstag tauchte das "Pärchen" dann zusammen mit einem weiteren jungen Mann in einem Discounter in Boizenburg auf, wo alle drei gezielt Getränkedosen in mitgebrachte Rücksäcke verstauten. Das Marktpersonal war eigenen Aussagen zufolge aufgrund einer vorangegangenen Presseveröffentlichung der Polizeiinspektion Ludwigslust, in der über den Vorfall des Diebespärchens vom Anfang der Woche berichtet wurde, sensibilisiert und überprüfte das Trio an der Ladenkasse. Zum Vorschein kamen insgesamt 80 Getränkedosen, vorwiegend Energiedrinks, die die zwei Jungen Männer im Alter von 18 und 21 Jahren sowie eine 17-jährige Jugendliche aus dem Markt entwenden wollten. Die Ware wurde ihnen abgenommen und Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls gestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell