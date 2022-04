Polizei Hagen

POL-HA: Frau schläft mit 2,2 Promille im Auto ein

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstag, 07.04.2022, riefen Zeugen die Polizei zu einem Supermarktparkplatz in die Ophauser Straße. Hier rollte gegen 16:45 Uhr ein Renault aus einer Parkbox heraus. In dem PKW befand sich schlafend eine Frau. Auf Klopfen an die Scheibe reagierte die Frau nicht. Die hinzugerufenen Polizisten öffneten die unverschlossene Tür. Ihnen schlug Alkoholgeruch entgegen. Im Fahrzeuginneren fanden sie eine angebrochene Sektflasche. Als die Beamten an der Schulter der Frau rüttelten, erwachte diese. Sie habe sich nach eignen Angaben lediglich kurz ausruhen wollen und zuletzt am gestrigen Abend Alkohol konsumiert. Ein Test zeigte über 2,2 Promille an. Die Polizisten ließen der 56-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen (hir).

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell