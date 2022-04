Polizei Hagen

POL-HA: Zigarettenautomat erneut aufgebrochen - Täter schlugen innerhalb von 90 Minuten zu

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag, 07.04.2022, fuhr ein Zeuge Zeuge (52) gegen 07:30 Uhr das erste Mal an dem Zigarettenautomat an der Kreuzung Am Berge / Alter Henkhauser Weg vorbei. Nur 90 Minuten später musste er feststellen, dass die Tür des Automaten offen stand. Der 52-Jährige rief die Polizei. Der Inhalt wurde durch die Täter komplett entwendet. Die Beamten bemerkten mehrere Hebelmarken und stellten einen roten Spanngurt sicher, der an der Rückseite des Automaten hing. Ob dieser zum Aufbrechen diente, wird derzeit überprüft. Der Automat wurde bereits im Februar durch Unbekannte aufgebrochen. Die Kripo bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter 02331 986 2066 zu melden. (hir)

