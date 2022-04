Polizei Hagen

POL-HA: Tante mit Schuhanzieher geschlagen

Hagen-Eilpe (ots)

In Eilpe schlug eine 21-Jährige ihre Tante am Mittwochnachmittag (06.04.2022) mehrfach mit einem Schuhanzieher und verletzte diese dabei. Als die Hagenerin nach dem Gewaltausbruch ihrer Nichte die Polizeiwache aufsuchte, hatte sie eine frische Platzwunde am Kopf und eine blutende Wunde am Ellenbogen. Die Beamten verständigten einen Rettungswagen. Die Hagenerin berichtet, dass sie ein Streitgespräch mit ihrer Nichte vor dem Mehrfamilienhaus hatte, dieses aber abbrach, um einer weiteren Diskussion aus dem Wege zu gehen. Als sie sich in ihre Wohnung zurückziehen wollte, drängte sich die 21-Jährige jedoch ebenfalls in das Zuhause der Frau. In der Wohnung habe sich ihre Nichte dann einen Schuhanzieher aus Metall von der Garderobe gegriffen und mit diesem mehrfach sowie gezielt auf den Kopf der Hagenerin eingeschlagen. Die Verletzte gab an kurzzeitig das Bewusstsein verloren zu haben. Sie wurde durch Polizisten bis zum Eintreffen des Rettungswagens versorgt. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen die 21-jährige Nichte. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell