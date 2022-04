Polizei Hagen

POL-HA: 16-Jähriger Hagener läuft in Hohenlimburg mit Softair-Waffe über die Straße

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwochabend (06.04.2022) stellten Polizeibeamte in Hohenlimburg eine Softair-Waffe sicher, mit der ein Jugendlicher zuvor die Straße entlanggelaufen war. Gegen 19.00 Uhr rief ein 49-jähriger Zeuge die Polizei zur Schälker Landstraße. Er sagte den Beamten, dass vier Jugendliche vor seinem Haus entlang gingen und einer von ihnen eine Pistole in der Hand hielt. Die Polizisten trafen die Personengruppe an und konfrontierten sie mit den Beobachtungen des Zeugen. Daraufhin gab ein 16-Jähriger aus der Gruppe zu, die Waffe mit sich getragen zu haben. Er hatte sie in der Zwischenzeit in einem Wohnhaus abgelegt. Dort fanden sie Beamten die Pistole und erkannten, dass es sich um eine sogenannte Softair-Pistole handelte. Weil der 16-Jährige ihnen keine Berechtigung zum Führen dieser Pistole in der Öffentlichkeit vorzeigen konnte, leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Außerdem stellten sie die Waffe sicher. (sen)

