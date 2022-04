Polizei Hagen

POL-HA: 25-jähriger Fußgänger bei Unfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Ein 25-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagmorgen (05.04.2022) bei einem Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt. Der Hagener überquerte, gegen 05.40 Uhr, von der Nordstraße aus kommend die Enneper Straße. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem weißen BMW von der Nordsraße aus kommend nach links in die Enneper Straße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger. Dieser stürzte dabei und verletzte sich leicht. Er musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

