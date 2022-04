Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in das Gebäude der Agentur für Arbeit

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 05.04.2022, rief ein Haustechniker gegen 07:30 Uhr die Polizei. Offenbar kam es in der vergangenen Nacht zu einem Einbruch in das Gebäude der Agentur für Arbeit in der Körnerstraße. Der Bau steht nach dem Hochwasser für Renovierungsarbeiten größtenteils leer. Der Hausarbeiter stellte bei seinem Rundgang fest, dass ein Ultraschallreinigungsgerät im Wert von über 1.000 Euro, sowie 25 Computer verschwunden waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Wie genau die Täter zwischen Montag, 04.04.2022, 06:30 Uhr, und Dienstag, 06:30 Uhr, in das Gebäude eindrangen, ist noch unklar. Die Kripo hat den Fall übernommen und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

