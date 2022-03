Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kellerräume sichern - Tipps der Kriminalprävention

Kreis Viersen (ots)

Fahrräder, Skier oder Werkzeuge - viele Menschen bewahren im Keller all das auf, was in der Wohnung keinen Platz findet. Doch bei einem Einbruch - der in Mehrfamilienhäusern leider oft unbemerkt geschieht - können die Besitzer nicht immer auf Entschädigung hoffen. Es gilt, auch Kellerräume gegen Einbruch zu schützen. Deswegen rät die Kriminalprävention:

- Lagern Sie keine hochwertigen Werkzeuge oder Elektronikartikel im Kellerraum - Notieren oder fotografieren sie Gerätenummern - Sichern Sie im Keller gelagerte Fahrräder zusätzlich - Bewahren Sie Akkus von E-Bikes nicht im Kellerraum - Gestalten Sie den Lagerraum so, dass er nicht einsehbar ist

Schützen Sie sich, indem Sie

- eine Zugangskontrolle zum Haus sicherstellen (z.B. durch ein Gegensprechanlage) - die Hauseingangstür abschließen. Ideal ist eine einbruchhemmende Hauseingangstür mit Automatikfunktion - für eine helle Beleuchtung im Treppenhaus und in den Kellergängen sorgen - Kellerzugangstüren, soweit dies mit Brandschutz- und Fluchttüren vereinbar ist, ständig verschlossen halten - Kellerfenster einbruchhemmend sichern - eine gute Nachbarschaft pflegen, damit sich Fremde nicht ungestört im Haus bewegen können.

Das Team der Viersener Kriminalprävention berät Sie gerne zum Einbruchschutz. Melden Sie sich dafür bitte telefonisch unter 02162-377-3137 auf unserem Anrufberater an und hinterlassen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie zurück. Weitere Infos dazu finden Sie auch unter https://viersen.polizei.nrw. /wg (173)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell