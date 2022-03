Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Drei Leichtverletze bei Alleinunfall

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Glück im Unglück hatten drei junge Frauen, als sie am späten Montagabend in St. Tönis auf dem Tackweg in Richtung Lenenweg unterwegs waren. Die 18-jährige Fahrerin aus St. Tönis bemerkte gegen 23.45 Uhr offenbar eine Linkskurve zu spät. Auf Grund der gefahrenen Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße ab. In der Folge streifte der Wagen einen Stromkasten. Dadurch splitterte die Seitenscheibe und der Pkw kam neben einer Straßenlaterne zum Stehen. Die 18-jährige Fahranfängerin sowie ihre zwei Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Appell in diesem Zusammenhang an alle Fahranfänger-/innen: Lasst Euch nicht vom Rausch der Geschwindigkeit überrumpeln. Denn auch für Euch gelten die physikalischen Gesetze. Achtet also auf die Geschwindigkeit! Lasst euch auch nicht ablenken, zum Beispiel durch Smartphones oder laute Musik. Achtet auf Euch und auf Eure Mitmenschen und kommt gesund zu Hause an. /wg (171)

