Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Vorfahrt an Kreuzung - vier Menschen bei Unfall verletzt

Grefrath (ots)

Am Sonntag gegen 15.15 Uhr fuhr ein 72-jähriger Lobbericher mit seinem Auto auf der Nordstraße in Grefrath in Richtung 'An der Plüschweberei'. An der dortigen Kreuzung hielt er zunächst an. Als er losfuhr, um die Kreuzung zu überqueren, achtete er nicht auf den Pkw eines 31-jährigen Grefrathers, der aus Richtung Schanzenstraße kam. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der 31-jährige Grefrather, dessen Beifahrerin sowie zwei Mitfahrende des 72-Jährigen leicht verletzt. /wg (168)

