Polizei Hagen

POL-HA: Defekter Blinker deckt Fahrt unter dem Einfluss von Amphetaminen auf

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Plessenstraße kontrollierte die Polizei am Mittwoch (06.04.2022) gegen 9 Uhr einen 32-Jährigen, der einen Firmentransporter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Der Hagener war den Beamten aufgefallen, da sein Blinker am rechten Außenspiegel defekt war. Während der Kontrolle an der Bahnhofshinterfahrung stimmte der 32-Jährige einem freiwilligen Drogenvortest zu. Er zeigt an, dass der Mann Amphetamin zu sich genommen haben muss. Im Fußraum des Fahrzeugs sahen die Beamten im weiteren Verlauf ein Röhrchen mit schwarzer Verschlusskappe. Darin befand sich eine unbekannte, weiße Substanz. Der Hagener gab an nicht zu wissen, um welche Substanz es sich handelt. Der Transporter würde von mehreren Mitarbeitern genutzt. Die Polizisten stellten das Röhrchen sicher. Der 32-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. Die Beamten fertigten eine Anzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell